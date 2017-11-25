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Планы наёмника

25.11.2017 14:10
Планы наёмника

Джо Манганьелло поделился официальным кадром с участием суперзлодея Дэфстроука, дебютировавшего в сцене после титров «Лиги справедливости». В ближайшие годы персонаж Манганьелло обзаведется отдельным спин-оффом в рамках киновселенной DC.

Режиссерское кресло проекта планирует занять Гарет Эванс ‒ создатель убойной экшен-дилогии «Рейд». Какие-либо подробности о сюжете, дате релиза и других участниках актерского состава не разглашаются. Изначально Дэфстроук должен был стать главным антагонистом в «Бэтмене» Бена Аффлека, но с приходом постановщика Мэтта Ривза от этих планов было решено отказаться.

 


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