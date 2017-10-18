Плохие шутки

Не Харви Вайнштейном единым: глава Amazon Studios Рой Прайс уволился со своего поста из-за обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против продюсера дочерью писателя Филипа Дика, Айзой Дик Хэкетт.

Хэкетт работала вместе с Прайсом над телеадаптацией романа своего отца, «Человек в высоком замке». Несколько дней назад женщина обвинила продюсера в домогательствах и непристойных шутках по поводу сексуальной ориентации Хэкетт и фамилии её отца, после чего Прайса отправили в принудительный отпуск.

Теперь временным исполняющим обязанности руководителя студии назначен Альберт Чен, главный операционный директор. Помимо этого, Amazon Studios планируют разорвать сотрудничество с The Weinstein Company, которая также принимает участие в создании «Человека в высоком замке».