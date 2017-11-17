Победная сделка

Квентин Тарантино определился со студией для своего нового фильма: финансированием и дистрибуцией ленты займутся Sony Pictures, готовые предоставить режиссеру необходимый бюджет в $100 миллионов.

Как сообщают источники Deadline, выиграть в гонке за права на картину Sony смогли благодаря главе студии Тому Ротману и его глубоким познаниям в истории кино, которые смогли впечатлить даже такого заядлого синефила, как Тарантино.

Действие сюжета развернется в конце 1960-х ‒ начале 1970-х, затрагивая убийства Чарльза Мэнсона и его последователей из коммуны «Семья». Известно, что по своей структуре фильм напоминает «Криминальное чтиво»: в центре внимания окажутся несколько историй, одна из которых посвящена Шэрон Тэйт – актрисе и жене режиссера Романа Полански, убитой членами секты Мэнсона, когда девушка находилась на восьмом месяце беременности. Роль Шэрон Тэйт предложена Марго Робби.

На две главные мужские роли претендуют Том Круз, Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо (впрочем, в каст могут войти все трое). Также Тарантино специально прописал роли в сценарии для Дженнифер Лоуренс и Сэмюэля Л. Джексона. В качестве продюсеров выступят Дэвид Хеймэн (франшиза «Гарри Поттер»), Шэннон МакИнтош («Джанго освобожденный») и Джорджия Касандес («Омерзительная восьмерка»).

Старт съемок намечен на лето 2018-го, выпустить ленту в прокат планируется в 2019 году. Это будет первый фильм постановщика, созданный без участия Miramax / The Weinstein Company и погрязшего в сексуальных скандалах Харви Вайнштейна.