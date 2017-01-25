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Под воду

25.01.2017 15:30
Под воду

Старт съемок блокбастера DC «Аквамен» уже не за горами, и режиссер картины Джеймс Ван поделился фотографией с читки сценария, на которой присутствовали Патрик Уилсон, Эмбер Хёрд  и Джейсон Момоа.

Артур Карри (Момоа) был сыном работника маяка по имени Том Карри и женщины по имени Атланна. Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.

Автором сценария выступил Уилл Билл, написавший скрипт по сюжету самого Вана и Джеффа Джонса. Эмбер Хёрд исполнит роль Меры – королевы Атлантиды и супруги героя Момоа, а Патрик Уилсон ‒ злодея Орма Мариуса, сводного брата Аквамена, стремящегося свергнуть Артура и узурпировать трон. Уиллем Дефо воплотит образ наставника и помощника Аквамена по имени Нуидис Валко.

Съемки супергеройского экшена пройдут в Австралии, выход фильма на экраны ожидается 5 октября 2018 года. 

 

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