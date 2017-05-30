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Новости кино

Подарок тёте

30.05.2017 12:40
Подарок тёте

Дебютный тизер и постеры семейной комедии «Приключения Паддингтона 2», рассказывающей о новых приключениях самого добродушного и умного медвежонка на свете, который обрел семью среди людей и теперь не даст им скучать.

Медвежонок по имени Паддингтон (Бен Уишоу), некогда прибывший в Англию из дремучего Перуанского леса, счастливо живёт в семье мистера и миссис Браун. Куда бы он ни шёл, медвежонок всегда дарит радость и мармелад окружающим. Паддингтон стал почетным членом местного сообщества и даже устроился на работу, чтобы купить своей любимой тетушке Люси (Имельда Стонтон), которой исполняется 100 лет, идеальный подарок на юбилей. Однажды он находит в антикварном магазине потрясающую книгу и решает её купить. Но вскоре книга оказывается похищена, и Паддингтон обращается за помощью к семейству Браунов, чтобы они помогли ему отыскать и разоблачить воришек.

Режиссером ленты снова выступил Пол Кинг, а в актерский состав также вошли Хью Грант, Брендан Глисон, Джим Бродбент, Салли Хокинс, Питер Капальди, Джули Уолтерс и другие.

Российская премьера сиквела «Приключений Паддингтона» намечена на 18 января 2018 года.

 

 

 

 
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