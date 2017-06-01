Подруга Автобота

Хейли Стайнфелд («Железная хватка», «Почти 17») рассматривается на главную роль в грядущем спин-оффе «Трансформеров» о Бамблби. Если сделка завершится успехом, то актриса сыграет девушку-оторву, после школы подрабатывающую в автомастерской.

Детали сюжета блокбастера пока что держатся в секрете. Над сценарием проекта работает Кристина Ходсон («Взаперти»), а постановкой ленты займется Тревис Найт («Кубо: Легенда о самурае»), для которого фильм станет дебютом в игровом кино.

Следующее появление Бамблби на широких экранах ожидается в конце июня, когда в прокат выйдет картина «Трансформеры: Последний рыцарь». Продюсерами спин-оффа выступят Майкл Бэй и Акива Голдсман, релиз запланирован на 8 июня 2018 года.