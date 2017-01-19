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Поиск жертвы

19.01.2017 15:40
Поиск жертвы

Российский мистический триллер «Проводник» от режиссера Ильи Максимова обзавелся первым постером. В центре сюжета находится девушка Катя, сыгранная Александрой Бортич, которая обладает сверхъестественным даром и способна видеть призраков.

Когда пропадает Катина сестра-близнец, девушка в одиночку бросается на ее поиски. В полиции подозревают, что сестры вообще не существует, и она ‒ плод Катиного больного воображения. В процессе поисков сестры Катя понимает, что в городе орудует серийный маньяк, и сестра ‒ одна из его жертв. Еще есть надежда спасти ее, но в мрачном, полном тайн городе, нельзя доверять никому, даже самой себе.

В актерский состав фильма также вошли Евгений Цыганов, Владимир Яглыч, Александра Робак, Вячеслав Разбегаев и Владимир Яглыч. Релиз «Проводника» ожидается осенью этого года. 

 

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