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Поиски Джесси

27.10.2017 09:15
Поиски Джесси

Сет Роген объявил о продлении сериала «Проповедник» на третий сезон, а также поделился промокадром с основными участниками каста. Продолжение телеадаптации комикс-серии Гарта Энниса и Стива Диллона попадет на экраны в 2018 году.

По сюжету, Джесси Кастер стал вместилищем некоего высшего существа, Генезиса, которое дало ему возможность управлять людьми силой слова. Теперь его задачей стали поиски Бога, который, внезапно, покинул Рай и скрывается где-то на Земле. Помогут ему в этом его бывшая девушка Тюлип и ирландский вампир Кэссиди.

Создателями сериала стал творческий тандем Сета Рогена / Эвана Голдберга и сценарист Сэм Кэтлин. В актерский состав входят Доминик Купер, Рут Негга, Джозеф Гилган, Пип Торренс, Джули Энн Эмери, Грэм МакТавиш, Йен Коллетти, Ноа Тэйлор и другие.

 

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