Поиски Петрозино

Paramount займутся киноадаптацией документального романа «Черная рука» Стефана Талти, сюжет которого посвящен росту организованной преступности в Нью-Йорке начала XX века. Главную роль исполнит Леонардо ДиКаприо, он же станет продюсером ленты.

Летом 1903 года волна преступности захватила Нью-Йорк, а затем и всю страну. Детей итальянских иммигрантов похищали, в здания подкладывали бомбы, гибли десятки невинных людей. Судьям, сенаторам и богачам угрожала жестокая расправа. Бандиты были таинственны и неуловимы, но оставляли после себя одну визитную карточку – символ черной руки.

Преступления подстегнули ищущих сенсаций журналистов, которые лишь способствовали росту межнациональной розни. Между озлобленной американской общественностью и бесчинствующей Черной Рукой встал детектив Джозеф Петрозино (ДиКаприо) – целеустремленный и способный сыщик, мастер перевоплощения, прозванный «итальянским Шерлоком Холмсом». Твердо решив поймать всех членов криминальной организации, Петрозино находит источник могущества Черной Руки, который приводит детектива на Сицилию.

На данный момент студия ищет сценариста и режиссера для проекта. Дата выхода в прокат не разглашается.