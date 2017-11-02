Полёт Кулагина

Телеканал СТС и продюсерский центр «ГОРАД» снимают новый комедийного сериала «Улётный экипаж». Главную роль в дебютном телепроекте режиссёра Марюса Вайсберга исполнит Алексей Чадов. Его герою – пилоту-женоненавистнику Лёше Кулагину – приходится делить кабину самолёта с блондинкой Полиной в исполнении Натальи Бардо. Компанию им составят Юлия Топольницкая, Никита Тарасов, Яна Крайнова, Дарья Сагалова и другие известные актеры, а бывшую жену Кулагина – Наташу – сыграет популярная певица Виктория Дайнеко.

Марюс Вайсберг, режиссёр: «Я давно хотел попробовать себя на ТВ, но ждал, когда все звёзды сойдутся, и в “Улётном экипаже” как раз всё совпало. Канал СТС в этом смысле создал просто идеальные условия для моего теледебюта. Ведь актёры, продюсеры и сценаристы нашей новой истории – это люди, с которыми, я прошёл, что называется, не один бой».

Съёмочный процесс сериала стартовали в Музее уличного искусства в Санкт-Петербурге, куда, по сюжету, приходит герой Алексея Чадова. В перерывах между дублями актёр с интересом разглядывал экспонат, сделанный из использованных бутылок, которые вся съёмочная группа специально собирала несколько недель.

Основная часть съёмок «Улётного экипажа» пройдёт в аэропорту Пулково и на территории частного лётного клуба. Внутренние помещения самолёта – салон и кабину пилотов – сыграют построенные в павильоне декорации. Создавая авиакомпанию Vostorg Avia, продюсеры и сценаристы обращались за помощью к действующим лётчикам и стюардессам гражданской и бизнес-авиации. Увидеть, как любимые актёры окажутся на высоте, зрители смогут очень скоро в новом сезоне СТС.