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Полет Осы

01.08.2017 23:10
Полет Осы

Стартовали съемки блокбастера Marvel «Человек-Муравей и Оса», выход в прокат которого запланирован на июль 2018 года. Производство фильма будет осуществляться в павильонах Pinewood Studios в Атланте и в Сан-Франциско.

События фильма «Человек-Муравей и Оса» начинаются там, где заканчивается действие блокбастера Marvel «Первый мститель: Противостояние» ‒ Скотт Лэнг (Пол Радд) пытается разобраться с последствиями собственного выбора в пользу одновременно двух непростых ролей ‒ cупергероя и отца. Старания восстановить баланс между семейной жизнью и обязанностей Человека-Муравья срывают доктор Хэнк Пим и Хоуп Ван Дайн, которые обращаются к Лэнгу с новой ответственной миссией. Чтобы раскрыть невероятные секреты прошлого, Скотту придется снова надеть костюм супергероя и научиться противостоять врагу плечом к плечу с Осой.

Режиссером второго «Человека-муравья» выступает Пейтон Рид, над сценарием фильма работали исполнитель главной роли Пол Радд, Эндрю Баррер, Гэбриель Феррари и Адам МакКей. Также в фильме сыграют Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Джереми Реннер, Мишель Пфайффер, Лоренс Фишбёрн, Майкл Пенья, Ханна Джон-Кэймен, Рэндолл Парк и Уолтон Гоггинс.

Мировая премьера супергеройской ленты назначена на 5 июля 2018 года.

 

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