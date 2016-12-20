Половина команды

Бэтмен, Флэш и Чудо-Женщина на новом кадре из супергеройского тим-апа DC «Лига Справедливости». Блокбастер Зака Снайдера попадет на широкие экраны в ноябре следующего года.

Подкрепляемый вновь обретенной верой в человечество и вдохновленный самоотверженным поступком Супермена (Генри Кавилл), Брюс Уэйн (Бен Аффлек) заручается поддержкой своего новоявленного союзника, Дианы Принц (Галь Гадот), чтобы сойтись лицом к лицу с еще более могущественным врагом. Бэтмен и Чудо-Женщина должны как можно быстрее найти и собрать воедино команду металюдей, чтобы противостоять вновь пробудившейся угрозе. Но, несмотря на создание этой беспрецедентной лиги супергероев, состоящей из Бэтмена, Чудо-Женщины, Аквамена (Джейсон Момоа), Киборга (Рэй Фишер) и Флэша (Эзра Миллер), уже может быть слишком поздно, чтобы спасти планету от нападения катастрофических масштабов.

Антагонистами супергероев DC выступят Степпенвулф (Киаран Хайндс) и Парадемоны. В касте также значатся Джей Кей Симмонс, воплощающий образ Джеймса Гордона, и Уиллем Дефо, который сыграет Нуидиса Валко – наставника и помощника Аквамена. Кроме того, в картине ожидается первое появление Джо Манганьелло в роли суперзлодея Дэфстроука и Эмбер Хёрд в образе Меры ‒ Королевы Атлантиды и супруги Аквамена.

Мировая премьера «Лиги Справедливости» ожидается 16 ноября 2017 года.