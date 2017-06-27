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Помощь Персиваля

27.06.2017 11:10
Помощь Персиваля

Появился третий отрывок из шпионского экшен-триллера «Взрывная блондинка» с Шарлиз Терон в главной роли, знакомящий нас с персонажем Джеймса МакЭвоя – агентом Дэвидом Персивалем.

Сюжет посвящен временам холодной войны, когда агент британской разведки Лоррейн Броутон (Терон) прибывает в Западный Берлин, чтобы расследовать убийство коллеги. Это официальная версия событий, настоящее же задание – найти пропавший список двойных агентов, из-за которого и был убит её друг. Для этого героиня объединяет свои силы с Дэвидом Персивалем (МакЭвой) – начальником местной резидентуры, который поможет Лоррейн выжить в смертоносных шпионских играх.

Режиссерское кресло занял Дэвид Лейтч («Джон Уик», «Дэдпул 2»), автором сценария выступил Курт Йонстад («300 спартанцев», «Последняя фотография»). В каст ленты также вошли София БутеллаДжон ГудманТоби ДжонсЭдди Марсан и Джеймс Фолкнер.

На экранах кинотеатров «Взрывная блондинка» окажется 27 июля.

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