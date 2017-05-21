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Порог вечности

21.05.2017 20:00
Порог вечности

Уиллем Дефо примерит на себя образ Винсента Ван Гога в байопике «На пороге вечности» американского режиссера и художника Джулиана ШнабеляСкафандр и бабочка»).

Шнабель также напишет сценарий к картине в соавторстве с Жан-Клодом КаррьеромПризраки Гойи», «Мария Антуанетта»). Сюжет посвящен последним годам жизни знаменитого постимпрессиониста, которые он провел во французском городе Арле и деревне Овер-сюр-Уаз. По словам постановщика, лента представит особое авторское видение биографии Ван Гога и расскажет о взаимоотношениях художника с вечностью.

Продюсером фильма выступит Джон КиликОхотник на лис», «Поллок»), дата выхода в широкий прокат не уточняется.

 

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