Порядок вещей

Warner Bros. выложили два динамичных превью нового трейлера «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнёва. Полную версию ролика обещают показать в грядущий понедельник.

После событий первой картины прошло 30 лет. Новый блэйд-раннер по имени Кей – офицер полиции Лос-Анджелеса (Райан Гослинг) – расследует давно позабытую тайну, способную погрузить в хаос остатки общества. Совершенное им открытие приводит героя к задаче отыскать Рика Декарда (Харрисон Форда), бывшего блэйд-раннера, исчезнувшего 30 лет назад.

Над сценарием работали Хэмптон Фэнчер и Майкл Грин. В каст также вошли Джаред Лето, Робин Райт, Ана де Армас, Дэйв Батиста, Маккензи Дэвис, Сильвия Хукс, Ленни Джеймс, Баркхад Абди, Хиам Аббасс, Давид Дастмалчян, Карла Джури и Эдвард Джеймс Олмос.

Российский релиз «Бегущего по лезвию 2049» намечен на 5 октября.