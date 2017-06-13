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Последний флаг

13.06.2017 18:00
Последний флаг

Первый взгляд на Брайана Крэнстона, Стива Карелла и Лоуренса Фишбёрна в фильме «Последний развевающийся флаг» от режиссера «Отрочества» и «Под кайфом в смятении» Ричарда Линклэйтера.

Лента является сиквелом классического роуд-бадди-муви «Последний наряд» 1973 года. Сюжет оригинального фильма Хэла Эшби (основанного на романе Дэррила Пониксэна) рассказывал о двух унтер-офицерах военно-морского флота, перевозивших моряка Ларри, попавшегося на мелкой краже, из базы ВМФ США в Норфлоке в Портсмутскую военно-морскую тюрьму. В пути офицеры выясняют, что Ларри ни разу не был с женщиной, не пил спиртного и ни разу не дрался. Тогда они решают развлечь парня на полную. За пять дней командировки они «открывают» ему новый мир.

Действие «Последнего развевающегося флага», как и одноименного романа Пониксэна 2005 года, развернется через 40 лет после событий «Последнего наряда». Роли офицеров достались Крэнстону и Фишберну, а Карелл воплотил образ моряка Ларри.

В широком прокате картина окажется 17 ноября.

 

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