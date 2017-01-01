Посол на Альфе

Empire поделились кадром из фантастического блокбастера Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет», на котором запечатлен инопланетный посол по имени Дан Макта, работающий на станции Альфа.

Фильм расскажет о том, как Валериан (Дэйн ДеХаан) и Лаурелин (Кара Делевинь) в XXVIII веке исследуют город Сирт – столицу тысячи миров, на предмет того, могут ли местные жители принести вред Земле. Они обнаруживают разрушенную империю, приведенную в упадок аристократами, народ, жаждущий революции и правителя, скрывающегося за маской. Паре придется сделать выбор, чью сторону в конфликте они примут. Не обойдется в сюжете и без временных парадоксов и путешествий по континууму.

Актерский состав также включает в себя Рианну, Итана Хоука, Джона Гудмана, Рутгера Хауэра и Клайва Оуэна. Мировая премьера блокбастера состоится 21 июля 2017 года.