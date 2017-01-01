Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Охотники на людей.
12 фильмов о похищениях человека
«Оскары» 2016 года.
28 основных претендентов на ключевые награды Киноакадемии
Полеты во сне и наяву.
15 лучших фильмов о летающих китайцах
Главные премьеры февраля 2016 года.
15 самых масштабных фильмов февраля 2016 года
Маэстро, туш!
12 музыкальных конкурсов в современном кино
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Посол на Альфе

01.01.2017 18:10
Посол на Альфе

Empire поделились кадром из фантастического блокбастера Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет», на котором запечатлен инопланетный посол по имени Дан Макта, работающий на станции Альфа.

Фильм расскажет о том, как Валериан (Дэйн ДеХаан) и Лаурелин (Кара Делевинь) в XXVIII веке исследуют город Сирт – столицу тысячи миров, на предмет того, могут ли местные жители принести вред Земле. Они обнаруживают разрушенную империю, приведенную в упадок аристократами, народ, жаждущий революции и правителя, скрывающегося за маской. Паре придется сделать выбор, чью сторону в конфликте они примут. Не обойдется в сюжете и без временных парадоксов и путешествий по континууму.

Актерский состав также включает в себя Рианну, Итана Хоука, Джона Гудмана, Рутгера Хауэра и Клайва Оуэна. Мировая премьера блокбастера состоится 21 июля 2017 года.

 

Опрос Film.ru

?
Понравился ли вам кадр из «Валериана и Города Тысячи Планет» Люка Бессона?
Да, супер
Не могу определиться
Полный отстой
 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Дайджест новостей за неделю 07.11-13.11. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
13.11.2016
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 07.11-13.11

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Птенцы гнезда Бессонова. История студии EuropaCorp (Евгений Ухов, Film.ru)
05.08.2013
Евгений Ухов, Film.ru

Птенцы гнезда Бессонова

После некоторого спада французское кино возвращает утраченные на рубеже веков позиции. В Париже достаточно крупных кинокомпаний с вековой историей, но мы сегодня поговорим о яркой выскочке –...  →
Может быть, я недостаточно француз?. Интервью с Люком Бессоном (Семен Кваша)
28.06.2010
Семен Кваша

Может быть, я недостаточно француз?

Генеральный судья Московского кинофестиваля Люк Бессон представил в Москве свой новый фильм «Необычайные приключения Адель» и объяснял, за что он любит чистый лист бумаги, чем кризис полезен для...  →
Люк Бессон на баррикадах (Елизавета Окулова)
20.03.2007
Елизавета Окулова

Люк Бессон на баррикадах

«Француз плачет, когда у него ломается ноготь, а русский может не заметить, что лишился пальца», – так описал различия российского и французского менталитета режиссер, продюсер, сценарист и...  →
Фоторепортаж: Люк Бессон в Москве
29.11.2009

Фоторепортаж: Люк Бессон в Москве

Люк Бессон прилетел представить фильм «Артур и месть Урдалака». Попозировал фотографам на крыше Ритца-Карлтона вместе с актёрами, участвовавшими в дубляже, дал пресс-конференцию, провел автограф...  →
Фоторепортаж: Пресс-конференция Люка Бессона
19.03.2007

Фоторепортаж: Пресс-конференция Люка Бессона

Пресс-конференция, посвящённая российской премьере фильма «Артур и минипуты», в отеле «Арарат Парк Хаятт». На пресс-конференции присутствовала Нелли Уварова, которая озвучила принцессу Селению в...  →
показать еще

Новости по теме

10.11.2016
Первый трейлер «Валериана и города тысячи планет».
10.11.2016
Рианна в «Валериане и городе тысячи планет».
06.11.2016
Бессон о «Валериане и городе тысячи планет».
27.10.2016
«Валериан» Люка Бессона на обложке Premiere.
06.10.2016
Первый постер «Валериана и города тысячи планет».

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

9 актеров, отстраненных от главной роли прямо во время съемок фильма 9 актеров, отстраненных от главной роли прямо во время съемок фильма
10 кинозвезд, которые не опустили рук после первой неудачи в Голливуде 10 кинозвезд, которые не опустили рук после первой неудачи в Голливуде
13 актрис, вышедших замуж за «тугие кошельки» 13 актрис, вышедших замуж за «тугие кошельки»
20 культовых хорроров 90-х 20 культовых хорроров 90-х
10 ремейков, более значимых, чем оригинал 10 ремейков, более значимых, чем оригинал
10 современных готических хорроров 10 современных готических хорроров

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть