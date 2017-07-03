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Постель янки

03.07.2017 09:00
Постель янки

Появился новый отрывок из драмы «Роковое искушение» Софии Копполы – ремейка картины «Обманутый», снятой Доном Сигелом в 1971 году. Главные роли сыграли Колин Фаррелл, Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фаннинг.

В центре сюжета находятся один мужчина и семь женщин. Раненый янки Джон МакБарней (Фаррелл), капрал армии северян, был спасен от смерти юной конфедераткой из южной школы-интерната. Женский коллектив ухаживает за ним и делает все для его лечения. Вскоре Джон начинает поправляться и понимает, в какое благодатное место его привела судьба. Одна за другой девушки оказываются очарованы обаятельным выздоравливающим. Постепенно атмосфера в школе накаляется — каждая мечтает завоевать расположение красавца-мужчины. Вскоре ревность, обман и обиды приходят на смену душевной близости и сердечности.

Российская премьера «Рокового искушения» намечена на 27 июля.

 

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