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Потерянный Уилл

14.02.2017 00:00
Потерянный Уилл

В Сети оказался новый кадр из второго сезона популярной мистической теледрамы «Очень странные дела» Netflix. Возвращение сериала на экраны ожидается в конце октября.

Действие сюжета развернется в 1984 году. Сезон станет немного длиннее и теперь будет состоять из 9 эпизодов. Шоураннерами снова выступают братья Мэтт и Росс Даффер. К своим ролям вернутся Финн УолфхардНоа ШнаппГэтен МэтараззоКалеб МакЛафлин, Милли Бобби Браун и другие. Также во 2-м сезоне появится несколько новичков, среди которых Сэди Синк, Дакр Монтгомери, Шон ЭстинЛиннеа Бертелсен и Пол Райзер.

 

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