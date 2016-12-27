Поющие повстанцы

Спин-офф «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории» продолжает свое триумфальное шествие по миру, и общие сборы ленты Гарета Эдвардса уже перевалили отметку в 500 миллионов долларов.

Вторая неделя проката принесла фантастическому боевику от Lucasfilm еще $96,1 миллиона в США и $47,1 миллиона за рубежом. Второе место в топе американского бокс-офиса досталось мультфильму «Зверопой», заработавшему за первую неделю $76,7 миллиона. Третье место в топе так же занял новичок, sci-fi мелодрама «Пассажиры», принесший в копилку создателям $30,4 миллиона.