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Новости кино

Правда репликанта

17.07.2017 15:30
Правда репликанта

Подоспел второй официальный трейлер sci-fi фильма «Бегущий по лезвию 2049» от Дени Вильнёва. В широком прокате киберпанковская лента с участием Райана Гослинга и Харрисона Форда стартует 5 октября.

Действие «Бегущего по лезвию 2049» развернется спустя 30 лет после событий первой картины. Новый блэйд-раннер по имени Кей – офицер полиции Лос-Анджелеса (Райан Гослинг) – расследует давно позабытую тайну, способную погрузить в хаос остатки общества. Совершенное им открытие приводит героя к задаче отыскать Рика Декарда (Харрисон Форд), бывшего блэйд-раннера, исчезнувшего 30 лет назад.

Над сценарием работали Хэмптон Фэнчер и Майкл Грин. В каст также вошли Джаред ЛетоРобин РайтАна де АрмасДэйв БатистаМаккензи ДэвисСильвия ХуксЛенни ДжеймсБаркхад АбдиХиам АббассДавид ДастмалчянКарла Джури и Эдвард Джеймс Олмос.

 
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