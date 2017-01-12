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При свете дня

12.01.2017 21:30
При свете дня

DC и Warner Bros. наконец-то вспомнили про «Корпус Зеленых Фонарей» и приступили к активной разработке ленты. Сценаристами студия назначила Джастина Роудса и Дэвида ГойераТемный рыцарь», «Бэтмен против Супермена»). 

Гойер также возьмет на себя обязанности продюсера проекта. Джефф Джонс и Джон Берг выступят в качестве исполнительных продюсеров. Стиль фильма описывается как «“Смертельное оружие” в космосе», а в центре сюжета окажется история происхождения, близкая оригинальной версии из комиксов. Главными героями станут Хэл Джордан и Джон Стюарт.

На экранах «Корпус Зеленых Фонарей» окажется в 2020 году.

 

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