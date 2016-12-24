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Приближение ужаса

24.12.2016 17:59
Приближение ужаса

В Сеть попал отрывок из трейлера sci-fi хоррора «Чужой: Завет» Ридли Скотта. Полная версия ролика фантастической картины должна появиться завтра.

На дальней стороне галактики экипаж колониального корабля «Завет» думает, что направляется к неопознанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея».

«Завет» – мидквел киноцикла «Чужой». События картины происходят после «Прометея», но до самого первого «Чужого». Известно, что в актерский состав ленты вошли Майкл Фассбендер (сыгравший сразу двух разных андроидов), Кэтрин УотерстонНуми Рапас, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Демиан Бичир, Кэлли Эрнандес и Джеймс Франко

Релиз новой части «Чужой» запланирован на 19 мая 2017 года.

 

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