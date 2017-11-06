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Новости кино

Прибыль Одинсона

06.11.2017 10:00
Прибыль Одинсона

По итогам дебютного уик-энда в США супергеройская лента «Тор: Рагнарёк» заработала $121 миллион, попав на первую строчку топа американского бокс-офиса. Зарубежный прокат принес блокбастеру Тайки Вайтити еще $306 миллионов.

На втором месте стартовала комедия «Очень плохие мамочки 2», собравшая $17 миллионов. Третья строчка отошла лидеру прошлой недели, фильму ужасов «Пила 8», пополнившему свою копилку еще на $6,7 миллиона (общемировые сборы хоррора на данный момент составляют $59,5 миллиона).

 


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