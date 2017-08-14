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Новости кино

Проект Барнума

14.08.2017 17:20
Проект Барнума

Пара свежих кадров из мюзикла «Величайший шоумен», сюжет которого посвящен истории американского шоумена Финеаса Тейлора Барнума, основавшего знаменитый бродячий цирк Братьев Ринглинг. Главные роли исполняют Хью ДжекманЗак Эфрон и Мишель Уильямс.

Будучи никому неизвестным и почти ничего не имея за душой, Ф.Т. Барнум произвел революцию в мире развлечений XIX-го века, основав один из самых популярных бродячих цирков, гастролирующих в США, молва о котором вскоре вышла далеко за пределы американского континента.
 
Зак Эфрон воплощает образ харизматичного и успешного театрального продюсера Филиппа, который работал вместе с Барнумом, в итоге став одним из его ближайших друзей. Зендая Коулман сыграла артистку, выполняющую трюки на трапеции, и по совместительству возлюбленную персонажа Эфрона. Ребекка Фергюсон исполнила роль Дженни Линдхе, оперной певицы из Швеции.

Режиссерское кресло проекта занимает Майкл Грейси, сценаристами картины выступили Дженни БиксСекс в большом городе») и Билл Кондон («Чикаго», «Красавица и чудовище»).

Премьера «Величайшего шоумена» намечена на 4 января 2018 года.

 

 

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