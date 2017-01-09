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Новости кино

Прошлое Брюса

09.01.2017 18:15
Прошлое Брюса

Масштабный проект «Мстители: Война бесконечности» соберет в одном фильме не только огромное количество супергероев, но и других персонажей киновселенной Марвел. Судя по последним сообщениям, в грядущем блокбастере нам стоит ждать возвращения Лив Тайлер, сыгравшей роль Бетти Росс в «Невероятном Халке».

Как утверждают Daily Record UK, съемкой супергеройской ленты пройдут в Шотландии (в Глазго, Эдинбурге и Шотландском высокогорье), а в состав, помимо оглашенных ранее участников, войдет и Лив Тайлер. Также портал сообщил, что бюджет фильма составит 400 миллионов фунтов стерлингов (то есть около 495 миллионов долларов США). Впрочем, официально эта информация пока не подтверждается.

Обе части «Войны бесконечности» будут сниматься друг за другом (полное название второй еще не объявлено) в течение 2017 года. Обязанности режиссеров возьмут на себя братья Руссо. Авторами сценария выступают Кристофер Маркус и Стивен МакФили, а также над проектом будет трудиться Джеймс Ганн.

Кроме шестерки героев из одноименной команды в дилогии также появятся Стражи Галактики (Звездный Лорд, Гамора, Небула, Ракета, Дракс и Грут), Алая Ведьма, Вижн, Зимний Солдат, Капитан Марвел (дебют Бри Ларсон в киновселенной), Доктор Стрэндж, Ник Фьюри, Человек-муравей, Вонг, Черная Пантера и, вероятно, Человек-паук. Роль главного антагониста, пришельца Таноса, исполняет Джош Бролин.

Релиз третьих «Мстителей» запланирован на 26 апреля 2018 года.

 

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