Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Это же вам не лезгинка.
Еще 7 необычных танцевальных сцен в кино
Неравный равный брак.
25 звездно-незвездных супружеских пар
Укротители звезд.
10 режиссеров, с которыми тяжело работать
Закрой глаза, открой рот.
11 самых отвратительных кинопоцелуев
Сила растяжения.
Еще 10 кинофильмов, выросших из короткометражек
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Прошлое Стрелка

02.08.2017 18:19
Прошлое Стрелка

В отличие от киноверсии «Тёмной Башни», являющейся скорее вольной адаптацией цикла Стивена Кинга, одноименный сериал станет более каноничным и верным сюжетам романов «Колдун и кристалл» и «Стрелок», утверждают создатели шоу.

По словам режиссера Николая Арселя, сценарий пилотного эпизода уже завершен: «Я приложил руку к скрипту первой и второй серии, а также к сюжету дебютного сезона в целом, который должен получиться потрясающим. Лично мне понравилось, что в случае с фильмом мы скорее пытались сделать введение в историю, отдельно стоящую ленту, которая живет сама по себе. Одновременно с этим мы вели разработку сериала, и он будет полностью каноничным».

 

Сюжет телесериала станет приквелом и расскажет о том, как Стрелок стал тем персонажам, которым он предстает в полнометражной ленте. «Мы возвращаемся в прошлое. События сериала тесно прилегают к роману “Колдун и кристалл” и некоторым частям “Стрелка”. Я очень рад, что нам удалось прописать все сюжетные линии напрямую и показать персонажей точно такими же, как в книгах. А для меня как фаната это было приятно вдвойне», – добавил Арсель.

 

В российском прокате киноверсия «Тёмной Башни» окажется уже завтра, дата релиза сериала пока что не называется.

 0

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Черный рыцарь. Все, что мы можем рассказать о новом фэнтези-боевике «Темная башня» (Борис Иванов, Film.ru)
02.08.2017
Борис Иванов, Film.ru

Черный рыцарь

С тех пор как в 1982 году вышел первый том «Темной башни», поклонники Кинга мечтали увидеть Роланда, Джейка, Человека в черном и других персонажей цикла на большом экране  →
Неправильный ковбой. Почему главную роль в «Темной башне» получил темнокожий Идрис Эльба (Борис Иванов, Film.ru)
31.07.2017
Борис Иванов, Film.ru

Неправильный ковбой

Новый голливудский фэнтези-фильм «Темная башня» – это первая картина из готовящейся череды экранизаций одноименного цикла Стивена Кинга  →
Позор для короля. 12 худших экранизаций книг Стивена Кинга (Евгений Ухов, Film.ru)
31.07.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Позор для короля

Всемирная кинематографическая база данных IMDb указывает, что произведения Стивена Кинга лежат в основе сценариев более двух сотен фильмов и сериалов  →
Кинопремьеры месяца. Август. 10 главных фильмов августа 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
28.07.2017
Борис Иванов, Film.ru

Кинопремьеры месяца. Август

Любите заранее планировать походы в кино? Мы подготовили для вас перечень десяти самых громких августовских премьер. Это не хит-парад «лучших из лучших», но это ленты, которые могут...  →
Дайджест новостей за неделю 01.05-07.05. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
07.05.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 01.05-07.05

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Фоторепортаж: Ночь Стивена Кинга в парке искусств Музеон
26.08.2013

Фоторепортаж: Ночь Стивена Кинга в парке искусств Музеон

23-го августа издательство АСТ совместно с журналом Empire провели "Ночь Стивена Кинга" в парке искусств Музеон. В рамках мероприятия состоялась презентация новой книги автора "Ветер...  →
показать еще

Новости по теме

26.07.2017
Новый промо-ролик киноадаптации «Тёмной Башни».
25.07.2017
Стильные постеры и промо-ролик «Тёмной Башни» по Кингу.
20.07.2017
Ролик о создании «Тёмной Башни» с участием Стивена Кинга.
10.07.2017
Вышел второй трейлер экранизации «Тёмной Башни» Стивена Кинга.
08.07.2017
Свежие кадры из «Тёмной Башни» по Стивену Кингу.

 

Свежие рецензии


Главное

Только хардкор!
01.08
Только хардкор!
16 лучших кинобоев XXI века
Позор для короля
31.07
Позор для короля
12 худших экранизаций книг Стивена Кинга
Звездные страдальцы
29.07
Звездные страдальцы
10 известных актеров, вычеркнутых из фильмов по дурацким причинам
Чудаки на драйве
29.07
Чудаки на драйве
10 невероятных трюков, снятых без использования компьютерной графики
Кинопремьеры месяца. Август
28.07
Кинопремьеры месяца. Август
10 главных фильмов августа 2017 года
Рано радуетесь!
27.07
Рано радуетесь!
11 оступившихся звезд, которые получат шанс на возвращение в ближайшем будущем
Слово из четырех букв
25.07
Слово из четырех букв
10 фильмов с самым частым употреблением слова fuck
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

7 американских ремейков зарубежных сериалов 7 американских ремейков зарубежных сериалов
9 неожиданных фанатских теорий о сюжете «Пробуждения силы» 9 неожиданных фанатских теорий о сюжете «Пробуждения силы»
20 фильмов ужасов с самыми провокационными постерами 20 фильмов ужасов с самыми провокационными постерами
10 фильмов о людях, живущих каждый день как последний 10 фильмов о людях, живущих каждый день как последний
10 плохих фильмов о Марсе, не испугавших Ридли Скотта 10 плохих фильмов о Марсе, не испугавших Ридли Скотта
12 лучших российских женщин-режиссеров 12 лучших российских женщин-режиссеров

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть