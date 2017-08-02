Прошлое Стрелка

В отличие от киноверсии «Тёмной Башни», являющейся скорее вольной адаптацией цикла Стивена Кинга, одноименный сериал станет более каноничным и верным сюжетам романов «Колдун и кристалл» и «Стрелок», утверждают создатели шоу.

По словам режиссера Николая Арселя, сценарий пилотного эпизода уже завершен: «Я приложил руку к скрипту первой и второй серии, а также к сюжету дебютного сезона в целом, который должен получиться потрясающим. Лично мне понравилось, что в случае с фильмом мы скорее пытались сделать введение в историю, отдельно стоящую ленту, которая живет сама по себе. Одновременно с этим мы вели разработку сериала, и он будет полностью каноничным».

Сюжет телесериала станет приквелом и расскажет о том, как Стрелок стал тем персонажам, которым он предстает в полнометражной ленте. «Мы возвращаемся в прошлое. События сериала тесно прилегают к роману “Колдун и кристалл” и некоторым частям “Стрелка”. Я очень рад, что нам удалось прописать все сюжетные линии напрямую и показать персонажей точно такими же, как в книгах. А для меня как фаната это было приятно вдвойне», – добавил Арсель.

В российском прокате киноверсия «Тёмной Башни» окажется уже завтра, дата релиза сериала пока что не называется.