Просмотры смерти

Дружелюбная Самара снова с нами на свежих постерах хоррора «Звонки» – третьей ленты из американского цикла франшизы. Помимо старых-добрых VHS жертвы Самары будут также натыкаться на злосчастное видео в интернете.

По сюжету, молодая девушка Джулия (Матильда Лутц) начинает волноваться о своем парне по имени Холт (Алекс Роу), когда он начинает исследовать мрачную субкультуру, связанную с загадочной видеокассетой, убивающей своего зрителя через семь дней после просмотра. Джулия жертвует собой, чтобы спасти парня и при этом делает ужасающее открытие: существует также и “фильм в фильме”, которого никто никогда не видел.

В режиссерском кресле находится Ф. Хавьер Гутьеррес, а сценарий к фильму написали Акива Голдсман, Джейкоб Аарон Эстес и Дэвид Лоука. В каст вошли также Джонни Галэки, Винсент Д’Онофрио и Эйми Тигарден.

Российская премьера «Звонков» состоится 2 февраля.