Против браконьеров

Пи Джей Бирн («Волк с Уолл-Стрит», «Несносные боссы») и Дуэйн Джонсон передают привет со съемочной площадки экшена «Rampage» – экранизации популярной аркады 1980-х.

Выпущенная в 1986 году игра позволяла принять на себя роль одного из трех доступных монстров: гориллы Джорджа, ящера Лиззи и оборотня Ральфа. Все они были простыми людьми, пока военные не провели над ними ряд экспериментов. Озлобленные монстры путешествуют по городам Америки, круша дома и основные достопримечательности. Игра была портирована с игровых автоматов на множество платформ и получила несколько сиквелов, где расширялась география разрушений, а действие в итоге было перенесено даже в космос.

Также в каст вошли Джо Манганьелло, Джеффри Дин Морган, Наоми Харрис и Малин Акерман. Режиссером проекта выступает Брэд Пэйтон («Разлом Сан-Андреас», «Путешествие 2»), а продюсером – Бо Флинн («Спасатели Малибу»). Последнюю версию сценария написали Карлтон Кьюз и Райан Кондал.

Мировая премьера «Rampage» запланирована на 20 апреля 2018 года.