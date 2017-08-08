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Новости кино

Прятки Автобота

08.08.2017 10:30
Прятки Автобота

Первое фото со съемочной площадки спин-оффа «Трансформеров» о Бамблби с участием Хейли Стайнфелд в образе сильной и независимой школьницы по имени Чарли, подрабатывающей в автомастерской.

Действие сюжета развернется в 1987 году. Находясь в бегах, Бамблби отыскивает пристанище в небольшом городке на калифорнийском побережье. Вскоре поврежденного Автобота, получившего несколько боевых ранений, обнаруживает подрабатывающая в местном гараже девушка Чарли (Хейли Стайнфелд), которой вот-вот исполнится 18 лет. Восстановив раненого Бамблби, девушка осознает, что перед ней не совсем обычный Volkswagen «Жук».

Над сценарием спин-оффа работала Кристина Ходсон («Взаперти»), а постановкой занимается Тревис НайтКубо: Легенда о самурае»), для которого лента станет дебютом в игровом кино. Продюсерами спин-оффа выступят Майкл Бэй и Акива Голдсман. В каст фильма также входят Джон Сина, Памела Эдлон, Грейси Дзинни, Рикардо Ойос, Эбби Куинн, Хорхе Лендеборг мл., Рэйчел Кроу, Джейсон Дракер и Стивен Шнайдер.

Релиз «Бамблби» намечен на 21 декабря 2018 года.

 

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