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Путь репликантов

16.08.2017 10:30
Путь репликантов

Джаред Лето, Райан Гослинг и Ана де Армас на новых кадрах из sci-fi фильма «Бегущий по лезвию 2049». В широком прокате киберпанковская лента от режиссера Дени Вильнёва окажется 5 октября.

Действие «Бегущего по лезвию 2049» развернется спустя 30 лет после событий первой картины. Новый блэйд-раннер по имени Кей – офицер полиции Лос-Анджелеса (Райан Гослинг) – расследует давно позабытую тайну, способную погрузить в хаос остатки общества. Совершенное им открытие приводит героя к задаче отыскать Рика Декарда (Харрисон Форд), бывшего блэйд-раннера, исчезнувшего 30 лет назад.

Над сценарием работали Хэмптон Фэнчер и Майкл Грин. В каст также вошли Робин Райт, Дэйв Батиста, Маккензи ДэвисСильвия ХуксЛенни ДжеймсБаркхад АбдиХиам АббассДавид Дастмалчян, Карла Джури и Эдвард Джеймс Олмос.

 

 

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