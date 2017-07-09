Путь следователя

На предстоящем фестивале Comic-Con в Сан-Диего пройдет показ комедийного экшена «Майор Гром» – первой экранизации одноименного российского комикса от Bubble. Зарубежную премьеру ленты, намеченную на 21 июля, посетят режиссер Владимир Беседин, сценарист и продюсер Артём Габрелянов, исполнительный продюсер Роман Котков и художница Наталья Заидова.

В центре сюжета находится Игорь Гром – опытный следователь из Санкт-Петербурга, известный своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам все мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность – всё это делает майора Грома идеальным полицейским. Работая не покладая рук, он всегда доводит начатое до конца и никогда не пасует перед трудностями, стоящими на пути.

Оригинальный комикс выпускается издательством Bubble с 2012 года. В актерский состав проекта вошли Александр Горбатов, Иван Фоминов, Антон Кузнецов и Данила Якушев. Полнометражная версия «Майора Грома» увидит свет в 2018 году.