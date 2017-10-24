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Радужный Асгард

24.10.2017 17:43
Радужный Асгард

Благодаря блокбастеру «Тор: Рагнарёк» киновселенная Марвел всё-таки обзавелась первым ЛГБТ-персонажем. По словам актрисы Тессы Томпсон, её героиня Валькирия на самом деле является бисексуалкой.

«Она би. И да, она совершенно не беспокоится о том, что про неё думают мужчины. Играть эту роль ‒ одно удовольствие!», ‒ написала Томпсон у себя в твиттере. Поводом для заявления актрисы стал твит одного из пользователей, отметившего, что в комиксах Валькирия ‒ лесбиянка. Тем не менее, первые зрители «Рагнарёка» никаких упоминаний о сексуальной ориентации героини не заметили.

Ранее представители ЛГБТ+ появлялись только в сериалах Марвел: среди них Джоуи Гутьеррес из «Агентов Щ.И.Т.» и адвокат Джери Хогарт в исполнении Кэрри-Энн Мосс из «Джессики Джонс», «Сорвиголовы», «Железного Кулака» и «Защитников».

 

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