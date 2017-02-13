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Разумный организм

13.02.2017 14:00
Разумный организм

Появился новый постер научно-фантастического триллера «Живое», где Джейк Джилленхол, Райан Рейнольдс и Ребекка Фергюсон исполнили роли ученых-астронавтов, обнаруживших на Марсе живой организм.

Члены экипажа международной космической станции находятся на грани одного из самых важных открытий в человеческой истории. Изучая собранные на поверхности Марса образцы, астронавты обнаруживают первые доказательства существования внеземной жизни на Красной планете – один из образцов содержит большой одноклеточный организм. Но дальнейшие исследования приводят к непредвиденным и смертельно опасным последствиям, ведь найденная форма жизни оказывается намного более разумной, чем кто-либо ожидал.

В актерский состав ленты также вошли Ольга ДыховичнаяХироюки СанадаЭрион Бакаре и Александр Нгуйен. Режиссером выступил Даниэль Эспиноса («Код доступа "Кейптаун"»), над сценарием работали Ретт Рис и Пол Верник (дилогия «Дэдпул»).

На широких экранах «Живого» ожидается 23 марта.

 

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