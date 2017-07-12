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Редкий принц

12.07.2017 14:50
Редкий принц

В этом месяце должны были стартовать съемки игрового фильма «Аладдин» от Гая Ричи, которые теперь Disney вынуждены перенести на август – студия до сих пор не нашла актера на главную роль.

The Hollywood Reporter сообщают, что процесс кастинга начался еще в марте, и за это время были прослушаны около 2000 актеров. Одно время Disney рассматривали на роль Аладдина известных исполнителей вроде Риза Ахмеда и Дэва Пателя, но в данное время сосредоточены на поиске актеров-новичков с арабской внешностью.

Образ Жасмин могут воплотить Наоми Скотт и Тара Сутария, однако окончательный выбор студия не сможет сделать до тех пор, пока не найдет своего экранного Аладдина. Роль Джинна (в оригинальном мультфильме озвученного Робином Уильямсом) по-прежнему закреплена за Уиллом Смитом, а центрального злодея Джафара также сыграет одна из голливудских звезд первого эшелона.

Ричи снимет фильм по сценарию Джона Огэста («Чарли и шоколадная фабрика», «Крупная рыба», «Труп невесты»), который позаимствует несколько музыкальных элементов из мультфильма 1992 года. Также сообщается, что события ленты будут представлены с помощью нелинейного повествования.

Премьера «Аладдина» запланирована на 2019 год.

 

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