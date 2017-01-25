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Рей на разведке

25.01.2017 11:05
Рей на разведке

Звезда «Пробуждения Силы» Дейзи Ридли получила главную роль в фильме «Женщина, не стоящая внимания», где сыграет реально существовавшую американскую шпионку Вирджинию Холл.

Во времена Второй мировой войны Холл работала на Британскую разведку, помогая участникам французского Сопротивления, прикрываясь должностью репортера «New York Post». Американские же военные отказывались принять Вирджинию в свои ряды из-за её пола и тяжелого увечья ‒ в начале 1930-х Холл лишилась ноги.

Основой для сценария послужит одноименная биографическая книга Сони Пурнелл. Имена остальных участников съемочной команды не называются.

 

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