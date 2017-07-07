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Режим подвига

07.07.2017 12:30
Режим подвига

В Москве завершились съемки полнометражной ленты «Тренер» – режиссерского дебюта Данилы Козловского. Он же исполнил в картине главную роль – бомбардира национальной сборной Юрия Столешникова, который в решающий момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды «Метеор». Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

 

Съемки фильма прошли в Москве, Краснодаре и Новороссийске на лучших российских стадионах, включая «Краснодар», «Открытие Арена», «Арена Химки» и других.  Съемочной группе еще предстоит экспедиция в Лондон, но с завтрашнего дня Данила Козловский уже приступит к монтажу картины, которая выйдет в прокат 19 апреля 2018 года, накануне Чемпионата мира по футболу, который впервые пройдет в России.

«Тренер» был снял за 50 смен, в нем задействовано 9 футбольных команд.  Кастинг на участие в картине прошли около 3000 профессиональных футболистов, из них в фильме приняли участие 200 игроков. Игры прошли на 6 стадионах. Помимо игроков в фильме участвуют более 15 000 человек массовки, среди которых немало настоящих болельщиков. Для съемок было сшито более 5500 единиц спортивной формы, использовано около 500 мячей (как новых, с символикой предстоящего чемпионата, так и коллекционных), сожжено около 3000 фаеров.

 

Данила Козловский: «Я знаю, что сегодня последний съемочный день, но я оказался к нему совершено не готов, и что говорить, я не знаю. Сейчас у меня только слова нежности и любви к людям, с которыми мы вместе прошли эту дорогу в пятьдесят съёмочных дней.  Я абсолютно точно знаю, что у нас самая лучшая команда, которая жила все это время в режиме подвига.  Я очень благодарен, что они стали важной частью моей жизни, что поверили в меня, в эту историю и столько для неё сделали. Наше кино – о людях, которые не совершают ничего великого в мировом масштабе. Они просто со всей страстью и верой, на которые способны, занимаются своим маленьким делом и тем самым дают понять другим, что в жизни нет ничего невозможного».

В актерский состав проекта также вошли Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачева, Мария Лобанова, Павел Ворожцов, Александр Ильин, Игорь Гордин, Виктор Вержбицкий, Дмитрий Чеботарев и другие.

Релиз «Тренера» намечен на 19 апреля 2018 года.

 

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