Роль на миллион

В фильмах легендарной трэш-франшизы «Акулий торнадо» часто светятся различные медийные личности и звезды, среди которых мог также оказаться Дональд Трамп. В третьей части серии, вышедшей на экраны в 2015 году, Трамп планировал появиться в камео-роли, сыграв… президента США.

Изначально роль была предложена Саре Пэйлин, однако бывшая губернатор Аляски деликатно отказалась, и продюсеры решили связаться с Трампом. «Дональд ответил “да”, он был просто в восторге от выпавшей ему возможности», ‒ рассказывает один из основателей студии Asylum Дэвид Лэтт.

Впрочем, несмотря на энтузиазм и согласие самого миллиардера, создатели «Акульего торнадо 3» решили отдать роль Марку Кьюбану, поскольку Трамп был слишком занят подготовкой к вступлению в борьбу за пост президента США. Получив отказ, Дональд оказался не на шутку взбешен. «Почти сразу же после этого на нас вышли юристы Трампа, заявив буквально следующее: “Да как вы посмели? Дональд так хотел сыграть в этом фильме. Мы вас засудим и прикроем эту лавочку!”», ‒ вспоминает Лэтт.

Пятая часть франшизы, носящая название «Акулий торнадо: Глобальное роение», увидит свет 6 августа.