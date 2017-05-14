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Рождение феномена

14.05.2017 19:40
Рождение феномена

К выходу 3-го сезона «Твин Пикс» Showtime опубликовали первую часть ролика о создании культового сериала с комментариями от Дэвида Линча, Кайла МакЛоклена и других. Релиз нового сезона ожидается 21 мая.

Длительность премьерного эпизода составит 2 часа, затем серии будут выходить по одной в неделю. Всего планируется выпуск 18 эпизодов. Детали сюжета держатся в тайне, но, как намекнул сам Линч, для его понимания крайне важно освежить в памяти события фильма-приквела «Твин Пикс: Сквозь огонь».

Каст третьего сезона составляет как «старая гвардия» (Кайл МакЛоклен в образе агента Купера, Шерил ЛиГрейс ЗабрискиШерилин ФеннХэрри Дин СтэнтонДэвид Духовны и сам Линч в роли шефа ФБР Гордона Коула), так и новая, куда вошли Моника Беллуччи, Джим Белуши, Лора ДернБалтазар ГеттиЭшли ДжаддМэттью ЛиллардТрент Резнор, Тим Рот, Аманда Сейфрид, Майкл Сера и Наоми Уоттс.

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