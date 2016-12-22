Розыгрыш билетов

5 января в прокат выходит комедийный подростковый экшен «Монстр-Траки» от режиссера Криса Уэджа, однако у наших читателей есть шанс попасть на спецпоказ фильма, который пройдет 28 декабря в кинотеатре «Каро 9 Атриум»!

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Удачи!