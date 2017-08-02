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Конкурс

Розыгрыш билетов

02.08.2017 19:30
Розыгрыш билетов

10 августа в широкий прокат выходит комедия «Чудеса в Париже», однако у наших читателей есть шанс попасть на спецпоказ фильма, который пройдет 7 августа в кинотеатре «Алмаз»!

Вы также можете поучаствовать в розыгрыше пригласительных билетов ВКонтакте и Фэйсбуке. Для этого вам нужно быть подписанным на официальные группы «FILM.RU» и сделать репост записи о конкурсе к себе на стену.

Удачи!

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