Розыгрыш билетов

13 ноября в кинотеатре «Октябрь» состоится специальный показ культового фильма «Привидение» на языке оригинала, приуроченный ко дню рождения актрисы Вупи Голдберг, отмеченной премией «Оскар» за роль Оды Мэй Браун. Предварят показ лекция кинокритика Антона Долина о феномене популярности фильма во всем мире и эксклюзивное видеоинтервью автора сценария «Привидения» Брюса Джоэла Рубина, в котором он расскажет интересные подробности о работе над кинолентой и мюзиклом. Исполнители главных ролей в российской постановке Павел Левкин (Сэм) и Галя Безрук (Молли) в этот вечер впервые представят зрителям полную русскоязычную версию легендарной композиции Unchained Melody. Сюрприз на вечер готовят и поклонники «Привидения»: они поздравят талантливую и харизматичную Вупи Голдберг креативным флешмобом.

Мы с радостью дарим нашим читателям возможность посетить спецпоказ «Привидения» и объявляем розыгрыш пригласительных билетов на два лица, которые получат 10 счастливых победителей.

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