Розыгрыш билетов

26 ноября в Москве в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоятся показ и обсуждение детектива «Снеговик» с Майклом Фассбендером в главной роли, и мы предлагаем вам поучаствовать в розыгрыше билетов! После показа пройдет обсуждение картины с кинокритиком Антоном Долиным и литературным критиком Галиной Юзефович.

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Вы также можете поучаствовать в розыгрыше пригласительных билетов ВКонтакте и Фэйсбуке. Для этого вам нужно быть подписанным на официальные группы «FILM.RU» и сделать репост записи о конкурсе к себе на стену.

Удачи!