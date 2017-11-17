Розыгрыш билетов

08:00Пустые траты
10 самых нелепых примеров использования компьютерных эффектов в кино
26 ноября в Москве в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоятся показ и обсуждение детектива «Снеговик» с Майклом Фассбендером в главной роли, и мы предлагаем вам поучаствовать в розыгрыше билетов! После показа пройдет обсуждение картины с кинокритиком Антоном Долиным и литературным критиком Галиной Юзефович.
Вы также можете поучаствовать в розыгрыше пригласительных билетов ВКонтакте и Фэйсбуке. Для этого вам нужно быть подписанным на официальные группы «FILM.RU» и сделать репост записи о конкурсе к себе на стену.
Удачи!
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