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Конкурс

Розыгрыш призов

02.05.2017 16:20
Розыгрыш призов

К выходу в прокат экшн-комедии «Доспехи Бога: В поисках сокровищ» Film.ru проводит розыгрыш уникальных призов: двух экземпляров подарочного издания автобиографии Джеки Чана «Я счастливый» с автографом самого актера!

ВНИМАНИЕ! Призы можно будет получить только в нашем офисе в Москве!

 

Вы также можете поучаствовать в розыгрыше призов ВКонтакте и Фэйсбуке. Для этого вам нужно быть подписанным на официальные группы «FILM.RU» и сделать репост записи о конкурсе к себе на стену.

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