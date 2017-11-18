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Рука Джосса

18.11.2017 13:30
Рука Джосса

Пока фанаты DC гадают, каким был итоговый вклад Джосса Уидона в «Лигу справедливости», портал Screen Rant поделился внушительным списком сцен, переснятых / вырезанных вторым режиссером блокбастера.

ВНИМАНИЕ! Ниже полно спойлеров к «Лиге справедливости»!

Вырезанные сцены из материала, отснятого Заком Снайдером:

— Расширенное путешествие Брюса Уэйна в залив к Авамену;

— Флэшбэк с участием Киборга до трансформации, а также множество боевых моментов;

— Барри Аллен, разбивающий стекло пальцем;

— Брюс Уэйн и Диана Принс, обсуждающие будущее команды;

— Общий сбор членов Лиги перед битвой со Степным Волком в Готэме;

— Воодушевляющая команду речь Чудо-Женщины;

— Встреча Барри Аллена и его возлюбленной Айрис Уэст (Кирси Клемонс);

— Встреча Аквамена и его наставника Нуидиса Вулко (Уиллем Дефо);

— Встреча Альфреда с Суперменом в Бэтпещере;

­— Диалог между Бэтменом и Киборгом;

— Брюс Уэйн, смотрящий на голограмму в плаще.
 

Изменения:

— Изначально сюжет в целом имел более эпический уклон, затрагивая историю древнего противостояния Апоколипса и Нового Генезиса, однако затем его значительно упростили, оставив только зачин про Материнские кубы.

— Почти все сцены с участием Супермена были полностью пересняты, «уцелели» лишь несколько кадров из снайдеровской версии.

— Изначально сцена возвращения Супермена к жизни разворачивалась ночью, и сам способ воскрешения был совершенно иным. Каким именно ‒ неизвестно.

— Изменена сцена с приглашением Флэша в Лигу.

— Изменена сцена первой встречи Брюса Уэйна и Аквамена.

— Изменена финальная битва: первоначально она так же происходило ночью, красное небо добавили, чтобы «осветлить» фильм.

— Изменено и место действия финального акта: последнее сражение со Степным Волком перенесли из Припяти в вымышленный город Писарнов.


Добавлено:

— Все сцены с семьей в доме в Писарнове.

— Диалоги Дианы Принс, упоминания о прошлом Чудо-Женщины из её сольной ленты, в том числе о Стиве Треворе.

— «Сексуальное напряжение» между Бэтменом и Чудо-Женщиной.

— Сцена падения Барри Аллена на грудь Чудо-Женщины.

— Шутки про бранч от Барри Аллена и первая сцена после титров.

— Сцена с откапыванием гроба Супермена.

— Сцена в Daily Planet с участием Лоис Лейн и Марты Кент.

— Сцена с Барри Алленом в очереди в тюрьме, где он использует свою силу, чтобы разукрасить лицо одного из посетителей.

— Композитор Дэнни Эльфман был привлечен специально для того, чтобы сгладить переходы от старого материала к переснятому с помощью его музыкальных тем.
 

По словам Зака Снайдера, он ещё не видел окончательную версию фильма, но сожалеет о том, что не смог предоставить публике свою версию «Лиги справедливости», продолжающую линию «Человека из Стали» и «Бэтмена против Супермена». Что касается начальных сборов, то аналитики прогнозируют ленте самый слабый старт среди всех проектов расширенной вселенной DC ‒ $95 миллионов.

 


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