Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Их прекрасные леди.
10 молодых британских кинокрасавиц
Звездные кланы.
10 пар голливудских знаменитостей, о которых не все знают, что они родственники
Рудименты остаются навсегда.
8 фильмов со скрытыми шутками
Шаг вперед.
25 событий, которые потрясли мир кино
Три шаги налево, две шаги направо.
7 необычных танцевальных сцен в кино
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Рыцарь в темноте

28.06.2017 08:30
Рыцарь в темноте

Зак Снайдер поделился новым кадром из супергеройского эпика «Лига Справедливости» с участием бородатого Бэтмена! На экраны кинотеатров фильм из расширенной вселенной DC попадет 16 ноября.

Сюжет ленты расскажет о том, как вновь поверивший в человечество Брюс Уэйн (Бен Аффлек), вдохновившись самоотверженным поступком Суперменаначнет собирать команду металюдей, чтобы противостоять новой, еще более могущественной угрозе. Но, несмотря на возникновение этой беспрецедентной лиги супергероев, состоящей из Бэтмена, Чудо-Женщины (Галь Гадот), Аквамена (Джейсон Момоа), Киборга (Рэй Фишер) и Флэша (Эзра Миллер), уже может быть слишком поздно, чтобы спасти планету от нападения катастрофических масштабов.

Антагонистами супергероев DC выступят Степпенвулф (Киаран Хайндс) и Парадемоны. К роли Альфреда Пенниуорта вернется Джереми Айронс, а Марту Кент снова сыграет Дайан Лэйн. Также на огонек заглянет Лекс Лютор в исполнении Джесси Айзенберга.

Кроме того, в «Лиге» дебютируют Джей Кей Симмонс в роли Джеймса Гордона, Эмбер Хёрд в образе Меры ‒ Королевы Атлантиды и супруги Аквамена, Кирси Клемонс, играющая Айрис Уэст, Билли Крудап, вополающий образ отца Флэша, Джо Манганьелло, которому досталась роль наемного суперзлодея Дэфстроука, и Уиллем Дефо, который сыграет Нуидиса Валко – наставника и помощника Аквамена. Образ Ипполиты, матери Чудо-Женщины и Королевы Темискиры, во второй раз примерит на себя Конни Нильсен.

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Верная ставка. 10 грядущих картин, которым по силам собрать миллиард долларов (Евгений Ухов, Film.ru)
19.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Верная ставка

Заработать в прокате миллиард долларов до сих пор считается в Голливуде грандиозным достижением  →
К оружию!. 12 самых могущественных артефактов кинематографической вселенной DC (Евгений Ухов, Film.ru)
03.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

К оружию!

Как кольт и доброе слово действуют на оппонента куда лучше, чем просто доброе слово, так и супергерою, если только он не Супермен, который бесконечно силен сам по себе, необходимо оружие, чтобы...  →
Дайджест новостей за неделю 06.02-12.02. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
12.02.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 06.02-12.02

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Дайджест новостей за неделю 09.01-15.01. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
15.01.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 09.01-15.01

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Блог: Посмотрел все трейлеры с комик-кона (Борис Хохлов)
24.07.2016
Борис Хохлов

Блог: Посмотрел все трейлеры с комик-кона

Посмотрел все трейлеры с комик-кона, что появились на данный момент (Король Артур, Остров черепа, Чудо-женщина и Лига справедливости), толком не впечатлил ни один, а "Лига" - это вообще...  →
показать еще

Новости по теме

15.06.2017
Дэнни Элфман напишет музыку для «Лиги Справедливости».
30.05.2017
Продюсер DC о сюжете «Аквамена» и связи с «Лигой Справедливости»
26.05.2017
Гадот собиралась уйти из кино перед тем как сыграть Чудо-Женщину.
23.05.2017
Зак Снайдер больше не режиссер «Лиги Справедливости».
25.04.2017
Зарубежный трейлер блокбастера «Лига Справедливости» от DC.

 

Свежие рецензии


Главное

Хищные вещи века
27.06
Хищные вещи века
Топ-10 вымышленных брендов в кинематографе
Руки моей здесь не будет!
26.06
Руки моей здесь не будет!
10 сценаристов, отказавшихся от фильмов по своему скрипту
Кинопремьеры месяца. Июль
25.06
Кинопремьеры месяца. Июль
10 главных фильмов июля 2017 года
От камеры в камеру
24.06
От камеры в камеру
10 актеров, арестованных во время съемок
Как рабы на галерах
23.06
Как рабы на галерах
10 режиссеров, которые дольше всего работали над киноциклами
Дальше без меня
22.06
Дальше без меня
10 грядущих сиквелов, потерявших оригинальных актеров
Бог их всех ненавидит
20.06
Бог их всех ненавидит
10 фильмов со звездами панк- и метал-сцены
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 самых неподходящих фильмов для семейного просмотра 10 самых неподходящих фильмов для семейного просмотра
15 самых красивых инопланетянок 15 самых красивых инопланетянок
10 пар голливудских знаменитостей, о которых не все знают, что они родственники 10 пар голливудских знаменитостей, о которых не все знают, что они родственники
10 фильмов, не осмелившихся прикончить главного героя 10 фильмов, не осмелившихся прикончить главного героя
10 лучших фехтовальных сражений в кино 10 лучших фехтовальных сражений в кино
10 картин, которые долго не могли добраться до проката 10 картин, которые долго не могли добраться до проката

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть