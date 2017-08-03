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Самосуд Пола

03.08.2017 10:30
Самосуд Пола

Подоспели первые кадры из криминальной ленты Элая Рота «Жажда смерти» – ремейка одноименного боевика с Чарльзом Бронсоном. Главные роли в новой картине сыграли Брюс Уиллис, Винсент Д’ОнофриоСорвиголова») и Дин НоррисВо все тяжкие»).

Фильм (как и оригинал 1974 года) будет основан на одноименной книге, в которой мирный архитектор Пол Кирси (Брюс Уиллис) берется за оружие после того, как на его жену и дочь нападают бандиты. Герою удается не только отомстить за жену (которая в итоге погибла), но и очистить улицы Нью-Йорка от захлестнувшей их преступности.

Также в актерском составе значатся Элизабет Шу, Джек Кеси, Майк Эппс, Кимберли Элиз, Кристофер Тайсон и другие. Финальную версию сценария написал сам Элай Рот вместе с Джо КарнаханомНаркобарон», «Схватка»).

На экранах «Жажда смерти» окажется 22 ноября.

 

 

 

 

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