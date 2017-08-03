Самосуд Пола

Подоспели первые кадры из криминальной ленты Элая Рота «Жажда смерти» – ремейка одноименного боевика с Чарльзом Бронсоном. Главные роли в новой картине сыграли Брюс Уиллис, Винсент Д’Онофрио («Сорвиголова») и Дин Норрис («Во все тяжкие»).

Фильм (как и оригинал 1974 года) будет основан на одноименной книге, в которой мирный архитектор Пол Кирси (Брюс Уиллис) берется за оружие после того, как на его жену и дочь нападают бандиты. Герою удается не только отомстить за жену (которая в итоге погибла), но и очистить улицы Нью-Йорка от захлестнувшей их преступности.



Также в актерском составе значатся Элизабет Шу, Джек Кеси, Майк Эппс, Кимберли Элиз, Кристофер Тайсон и другие. Финальную версию сценария написал сам Элай Рот вместе с Джо Карнаханом («Наркобарон», «Схватка»).



На экранах «Жажда смерти» окажется 22 ноября.