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Новости кино

Шутки детектива

05.01.2017 10:20
Шутки детектива

Первые фотографии со съемочной площадки комедии «Холмс и Ватсон» с Уиллом Ферреллом в образе Шерлока Холмса и Джоном Си Райли, исполняющим роль Джона Ватсона.

Режиссером ленты выступает Итан Коэн, снявший «Крепись!». Сообщается, что изначально компанию Ферреллу должен был составить Саша Барон Коэн, но позднее на роль Ватсона назначили Си Райли. Ранее актеры снимались дуэтом в «Сводных братьях».

Дата премьеры «Холмса и Ватсона» на данный момент неизвестна.

 

 

 

 

 

 

 

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