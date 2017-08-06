Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Потухшие звезды.
15 звезд, не оправдавших голливудских надежд
Играем в порно!
12 популярных актеров и актрис, которые играли порнозвезд
Слуги двух господ.
20 актеров, отметившихся в комикс-экранизациях и Marvel, и DC
Один раз увидеть….
10 экранизаций, которые получились лучше книг
Невидимки среди нас.
10 знаменитых невидимых персонажей
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Сила клеща

06.08.2017 18:30
Сила клеща

Пачка персонажных постеров комедийного сериала «Тик-герой» от Amazon Prime. Образ заглавного синего супергероя, знакомого по мультфильму 1990-х, примерил на себя комик Питер Серафинович.

С тех пор как суперзлодей Террор (Джеки Эрл Хейли) убил его отца, Артур Эверест (Гриффин Ньюман) одержим охотой на негодяя. Хотя власти уверены, что Террор погиб в схватке с суперегероем, Артур считает, что злодей затаился и манипулирует преступным миром. Когда Эверест пытается выследить Террора, он натыкается на странного супергероя, который называет себя Тик («Клещ»). Тик (Питер Серафинович) носит синий костюм с антеннами на голове, он удивительно силен и практически неуязвим, однако при этом он поразительно туп и наивен. Признавая, что шариков у него в голове немного, Тик просит Артура, чтобы тот помог ему в поиске преступников для усмирения.

Релиз пилотного эпизода «Тика-героя» состоялся в августе прошлого года, и уже в сентябре Amazon заказали производство полноценного сериала. Премьера дебютного сезона шоу ожидается 25 августа.

 

 

 

 

 

 

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Тупить всегда, тупить везде!. Рецензия на пилот сериала «Тик-герой» (Борис Иванов, Film.ru)
22.08.2016
Борис Иванов, Film.ru

Рецензия на пилот сериала «Тик-герой»

Не особенно удачное трагикомическое переосмысление культового пародийного цикла о могучем, но «двинутом» комиксном супергерое  →

Новости по теме

12.07.2017
Первый трейлер и постер сериала «Тик-герой» от Amazon.
27.09.2016
Amazon утвердили три своих сериала.
02.08.2016
Новые фото из сериала «Тик-герой».
21.07.2016
Кадры из пилотного выпуска сериала «Тик».

 

Свежие рецензии


Главное

Это наш с тобой секрет…
08:00
Это наш с тобой секрет…
15 голливудских актеров с необычными кинопристрастиями
Сейчас так не снимают…
05.08
Сейчас так не снимают…
12 классических сцен, которые сегодня снять было бы невозможно
Кривые отражения
04.08
Кривые отражения
10 персонажей экранизаций, которые в кино совсем не такие, как в оригинале
Начни с улыбки
03.08
Начни с улыбки
13 звезд Голливуда, начинавших карьеру с комедий
Только хардкор!
01.08
Только хардкор!
16 лучших кинобоев XXI века
Позор для короля
31.07
Позор для короля
12 худших экранизаций книг Стивена Кинга
Звездные страдальцы
29.07
Звездные страдальцы
10 известных актеров, вычеркнутых из фильмов по дурацким причинам
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 галлюциногенных кинозлодеев 10 галлюциногенных кинозлодеев
10 звездных пар, поженившихся после изображения любовников на экране 10 звездных пар, поженившихся после изображения любовников на экране
25 звездно-незвездных супружеских пар 25 звездно-незвездных супружеских пар
8 фильмов, за которые авторам пришлось извиниться 8 фильмов, за которые авторам пришлось извиниться
12 лучших импровизаций комикс-фильмов 12 лучших импровизаций комикс-фильмов
20 главных фильмов января 2016 года 20 главных фильмов января 2016 года

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть