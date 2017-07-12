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Синий клещ

12.07.2017 18:08
Синий клещ

Стал доступен трейлер комедийного сериала «Тик-герой» от Amazon, где титульный образ синего супергероя, знакомого по мультфильму 1990-х, примерил на себя комик Питер Серафинович.

С тех пор как суперзлодей Террор (Джеки Эрл Хейли) убил его отца, Артур Эверест (Гриффин Ньюман) одержим охотой на негодяя. Хотя власти уверены, что Террор погиб в схватке с суперегероем, Артур считает, что злодей затаился и манипулирует преступным миром. Когда Эверест пытается выследить Террора, он натыкается на странного супергероя, который называет себя Тик («Клещ»). Тик (Питер Серафинович) носит синий костюм с антеннами на голове, он удивительно силен и практически неуязвим, однако при этом он поразительно туп и наивен. Признавая, что шариков у него в голове немного, Тик просит Артура, чтобы тот помог ему в поиске преступников для усмирения.

Релиз пилотного эпизода «Тика-героя» состоялся в августе прошлого года, и уже в сентябре Amazon заказали производство полноценного сериала. Премьера дебютного сезона шоу ожидается 25 августа.

 

 
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